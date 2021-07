A Caorle la seconda tappa di Miss Venice Beach

CAORLE - Un appuntamento che si rinnova da 11 edizioni, si terrà domani, venerdì 9 luglio in piazza Matteotti ore 20.45, la seconda tappa di MissVeniceBeach, presentata dalla bellissima show girl veneziana Elisa Bagordo.

Sono 15 le concorrenti sul palco che diventeranno indossatrici per una notte, le vedremo sfilare con gli outfit ricercati e alla moda della Boutique Diamante di Caorle, impreziositi dagli esclusivi gioielli della Gioielleria Grando per proseguire poi con la collezione di abiti in lino firmati 120% LINO e la moda mare Gelee Beachwear.

Sempre 5 le fasce messe in palio dai partner della serata che daranno diritto alle 5 più votate di arrivare in finale e prender parte al reality show messo in onda sull’emittente CafeTV24; le finaliste ospiti del Mosella Suite Hotel saranno immerse in una serie di corsi professionali con insegnanti d’eccezione e avranno modo di apprendere cosa vuol dire far parte del mondo dello spettacolo, per culminare poi nella serata di Gala del 17 Settembre.

La tappa di Caorle realizzata in collaborazione con il comune si riconferma anche quest’anno una tappa molto sentita dalla comunità con il coinvolgimento di note aziende del territorio; partner della manifestazione il Beach Resort Pareus in vista d’inaugurazione e il centro benessere e sportivo di Portogruaro Eywa Sport & Spa.

Ad acconciare le miss il salone Hair Point di Serena Grandin. All’elezione della miss di affianca la sfida fotografica, fotografi delle serata Eduard Ardelean di Oderzo e il mestrino Davide Gasparini che cercheranno di realizzare lo scatto più significativo della manifestazione per vincere il contest. Queste non saranno le uniche due sfide ma si aggiunge quest’anno anche il contest dei cantanti ovvero due cantautori hanno la possibilità di presentare sul palco il loro inedito e il vincitore di tutto il tour sarà l’ospite della serata finale; si metteranno in gioco sul palco di piazza Matteotti il cantante Tommaso Cesana con il brano “Malibù” e Simone Pastrello in arte Polpastrello con il suo brano “Mr. Boggie Man”.

Nuovissimi la Corona e lo scettro che andranno alla nuova vincitrice del concorso, opere uniche realizzati in vetro di Murano dal Maestro vetraio Gabriele Urban. L’evento è visibile a tutti grazie alla diretta facebook di Gidiferro Team e in prima serata il venerdi seguente alle 20.30 su Cafetv24, da non perdere tutti i giorni i daytime su radio Wow ore 20 per conoscere in anticipo e al meglio tutte le concorrenti della tappa.

Per partecipare alle tappe successive basta iscriversi gratuitamente sul sito: www.missvenicebeach.net