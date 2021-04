Over 70 interrotta la campagna di vaccinazione: mancano le dosi

BELLUNO - «Contiamo di finire gli over 80 tra l'8 e il 9 aprile» ha spiegato l'Ulss di Belluno. Attualmente è già stato vaccinato il 76 per cento di over ottanta in provincia. Sabato è prevista la somministrazione della seconda dose a millecinquecento anziani.

In provincia di Belluno è partita anche la campagna vaccinale per la fascia d'età compresa tra i 70 e i 79 anni. Comelico, Zoldo, Agordino, Cadore, Feltrino e Valbelluna hanno già avuto delle date per somministrare il vaccino in collaborazione con i medici di medicina generale. Ma la scarsità di dosi ha imposto lo stop per questa fascia d'età.

Avviata anche la vaccinazione dei disabili (già somministrata la prima dose al 51 per cento degli aventi diritto) e alle persone estremamente vulnerabili. L'Ulss ha ricevuto nelle ultime ore circa 6mila dosi: 4mila sono state accantonate per garantire l'immunizzazione a chi ha già ricevuto la prima iniezione.

Sugli over sessanta al momento l'Ulss non fa alcuna previsione ma a pasquetta sono stati sospesi due drive-in per i tamponi proprio per evitare sovrapposizioni con l'attività vaccinale.