LONGARONE/ZOLDO - Niente da fare. Nemmeno l’incentivo di avere un alloggio gratis smuove il mercato degli Operatori socio sanitari (Oss). L’ente Servizi alla Persona Longarone Zoldo si trova costretto ad emettere un secondo avviso dopo che il primo, in scadenza il 25 novembre, non ha dato l’esito sperato.

Non si trova personale Oss, che alle strutture per anziani preferisce gli ospedali dove i contratti di lavoro sono molto più remunerativi. «Cerchiamo urgentemente personale per il ruolo di Oss per i Centri Servizi di Longarone e Val di Zoldo e lo facciamo offrendo benefici molto interessanti, soprattutto di questi tempi», questo il disperato appello divulgato tramite comunicato.



I BENEFICI AGGIUNTVI

Il bando riguarda la formulazione di 2 graduatorie per l’inserimento a tempo pieno e indeterminato e prevede diversi incentivi: il conferimento del buono pasto per ogni turno di lavoro, la possibilità di un ulteriore riconoscimento economico per la produttività aziendale, la liquidazione su richiesta della banca ore maturata e, probabilmente la più importante tra tutte le agevolazioni, la possibilità di alloggio in fringe benefit per massimo 6 mesi ai neo assunti non già residenti presso il Comune di Val di Zoldo.



FUGA VERSO GLI OSPEDALI

Si tratta dello stesso identico bando uscito ai primi di novembre nel quale si indicava nel 25 novembre il termine per presentare domanda. Un bando evidentemente andato a vuoto, tanto da costringere l’Ente a riprovarci una seconda volta dopo le tante offerte, senza benefit, prevenute anche precedentemente.

Il problema del personale Oss, purtroppo, riguarda quasi tutte le strutture di servizio per la terza età. Per cercare di ovviare ad un vero disastro nella gestione delle Rsa, il Comune di Limana, ad esempio, si è trovato costretto a cambiare contratto, rendendo più pesante la busta paga in modo da frenare la fuga verso gli ospedali.

LE DOMANDE

Gli eventuali interessanti possono visionare il sito www.aziendalz.it dove è possibile verificare la tipologia di contratto e la retribuzione offerta, oltre a tutti i dettagli inerenti i bonus.

Le domande devono essere presentate entro le 12 del 20 dicembre 2022, i colloqui saranno presumibilmente effettuati a far data dal 22 dicembre. Per informazioni è possibile contattare l’ente al numero 0437.770392. (yt)