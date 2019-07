Disfatta Nevegal: «Via impianti, tabacchi e noleggio bici. Senza impianti si chiude»

di Alessia Trentin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - L'info-point adesso c'è. Peccato che, sul Colle, del doman non v'è certezza perchè i commercianti sono pronti a fare le valigie. Una notizia buona e una meno buona, ieri, dal Colle dei bellunesi. Il taglio del nastro al nuovo ufficio di informazioni turistiche è stato salutato con gioia come una ventata di ossigeno dai residenti, dai proprietari di seconde case e in parte anche dagli operatori. Ma in tempi bui è arriva un'altra nota amara. Alessandro Molin, presidente della Scuola di Sci Nevegal, ha preso parola per ribadire l'intenzione di spostare la scuola se entro un mese non si avranno certezze degli impianti e Mario Fabrinetti, proprietario del tabacchino e del negozio di noleggio sci e biciclette, ha