BELLUNO - Pioggia, neve e tanti incidenti. Dopo un periodo piuttosto siccitoso sono riprese le precipitazioni in provincia e la circolazione è rimasta bloccata in diversi punti del territorio. Il motivo è sempre lo stesso: mezzi pesanti che non riescono a proseguire oppure auto che pattinano sulla strada e si scontrano le une con le altre. I fiocchi bianchi sono caduti soprattutto nella parte alta della provincia ma ne sono arrivati anche a valle, ad esempio a Feltre. Alle 8 del mattino il bollettino di Arpav segnava ben 15 centimetri di neve fresca a Frassenè. Imbiancate anche Falcade (7), Agordo (6), Faverghera (5), Cortina d’Ampezzo (5), Pecol di Zoldo (5), Lamon (5), Arabba (4), Pieve di Cadore (3), Passo Falzarego (2), Padola (1 centimetro). Nel corso della giornata sono stati chiusi i Passi Pordoi, Giau e Fedaia. Qualche problema anche a Valle di Cadore ma tutto risolto: «Nevica – ha comunicato ieri pomeriggio il sindaco Marianna Hofer dal suo profilo facebook – abbiamo purtroppo rotto un mezzo e garantito il servizio dello scuolabus che è in programma alle 15.20 per l’asilo, ora ci diamo dentro anche sulle altre strade. Grazie della comprensione». I vigili del fuoco hanno eseguito una ventina di interventi per mezzi in panne, soprattutto camion, e incidenti. Sulla strada comunale che porta in Luxottica, ad Agordo, un auto-articolato si è bloccato di traverso davanti all’officina Paganin. Situazioni simili a Cortina, a Falcade, sul Passo San Pellegrino. Ci sono stati inoltre due sinistri: un’auto contro un camion a Feltre e un tamponamento di tre macchine ai Tre Ponti (Lozzo di Cadore).

La frustrazione degli automobilisti, rimasti imbottigliati nel traffico come in un qualsiasi fine settimana, si è riversata sui social con tanti post polemici. Nel gruppo facebook “Info, Ss51 di Alemagna e strade delle Dolomiti” qualcuno ha sottolineato la vicinanza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e la necessità di finire al più presto le varianti sulla statale. «Quando pensano di cominciare i lavori? – ha scritto un utente - Forse per l'Anas sarebbe meglio che non partissero perché non finirebbero in tempo e probabilmente non c'è nessun interesse a farli. Andare a Belluno, ogni domenica pomeriggio, è un problema». E ha concluso: «Pensiamo quando ci saranno migliaia di persone che verranno a Cortina a vedere le gare (sempre che non le cancellino per incapacità dei nostri politici). Abbiamo una grande possibilità di pubblicizzare il nostro territorio, non perdiamola per la burocrazia o per gli interessi di pochi».