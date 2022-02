Scontro fra 4 auto in galleria sulla statale 51: chiusa in entrambe le direzioni l'Alemagna

BELLUNO - Scontro tra quattro auto nella galleria "Termine". È temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 51 «di Alemagna» a causa di un incidente all'interno del tunnel «Termine» all'altezza di Ospitale di Cadore, km 54,800. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono state coinvolte tre e poi quattro autovetture. Sono state istituite deviazioni lungo la Nsa 215.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Lo scontro è avvenuto dopo le 18.30, coinvolgendo prima 3, poi 4 autovetture. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, ma i danni e i disagi sono stati enormi. Intervenuti subito anche i vigili del fuoco dal distaccamento di Pieve di Cadore e il personale di Anas. Lunghe code da e verso il Cadore, con un serpentone di auto già dall’uscita dell’autostrada A 27.

+++ Notizia in aggiornamento +++