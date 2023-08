SANTO STEFANO (BELLUNO) - L'addio a Luigi Tonon avverrà oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano e il breve percorso dal Cinema Piave, dove è stata allestita la camera ardente, al tempio, attraverserà la piazza,dove si raduneranno le tante persone che in questi due giorni si sono avvicinate ai famigliari per esprimere condoglianze, ricordare episodi della lunga vita di Gino, come lo chiamavano i tanti amici, ringraziare per le collaborazioni in vari settori, dalla pubblica amministrazione, dove aveva svolto gli incarichi di consigliere e assessore comunale, alla stessa militanza come segretario della Democrazia Cristiana, e in particolare la passione per il calcio del Comelico.

LA MAGLIA

Sulla bara di Luigi era stata posta una maglia verde della squadra da lui presieduta per una quarantina d'anni ed il gagliardetto di AC Comelico. Ai figli Daniela e Paolo sono giunti centinaia di messaggio e testimonianza sul web, dove si legge un toccante scritto del nipote Lorenzo. «Ci sarebbero così tante cose da raccontare, - scrive - ricordi di una vita così piena ed intensa, che non so cosa dire. So solo che la prossima primavera, quando sarà l'ora di fare l'orto e io starò seminando le piantine, sarai ancora lì a guardarmi e a rimproverarmi per non star facendo il lavoro bene come lo avresti fatto tu. Ma stavolta non sarai sul pianerottolo di casa, sarai solo un po' più in su. Chissà, magari da lì si vede pure meglio. Nel frattempo, posso dire un'ultima volta: ciao, Nonno". La sua immagine di uomo del cinema, dove era di casa più che nell'abitazione di Medola, viene fermata nel ricordo di Giovanna Quattrer: «L'ultima volta che l 'ho visto era seduto in ultima fila nel suo cinema. Assisteva ad uno spettacolo teatrale....la sala era gremita in ogni ordine di posto....il suo sguardo era sorridente....spero che se ne sia andato così, con la gioia di vedere il suo cinema pieno di gente».

L'AUGURIO

Il figlio Paolo ha raccolto il desiderio del padre di non chiudere il Cinema Piave, anche se la sua gestione è spesso in perdita, ma deve rimanere una luce accesa senza altra finalità che quella in cui ha sempre operato Luigi: la grande passione per il cinema da vedere in sala e non sul piccolo schermo. Ad accompagnare la messa funebre ci saranno le musiche d'organo suonate dal nipote di Luigi, Lorenzo, che il nonno sponava a seguire e approfondire la sua dote di esecutore di vari strumenti e direttore del coro di montagna di Vigo. La messa sarà celebrata dal parroco don Paolinio e accompagnata dai canti della corale parrocchiale