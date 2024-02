BORGO VALBELLUNA - Un infarto si è portato via Devis Solagna a soli 37 anni. Ragazzo socievole e di grande compagnia, lascia un vuoto nella frazione di Marziai, dove risiedeva con i genitori, ma anche nelle comunità di Lentiai e Vas che in questi anni lo hanno apprezzato per la sua immensa generosità e disponibilità.

IL RITRATTO

Devis Solagna, 37 anni, viveva con i genitori a Marziai, nel comune di Borgo Valbelluna. Lavorava da sempre presso l'azienda Movimes di Marziai, che per lui era come una seconda famiglia. «Era un ragazzo appassionato del suo lavoro - lo ricorda Elisa, titolare della Movimes -. Per lui il cantiere era come una seconda casa. Serio, affidabile, bravo nel suo lavoro». Ruspe, scavatori e mezzi di ogni tipo erano il suo pane quotidiano, e li sapeva muovere con una padronanza non comune. Elisa, oltre che essere la sua datrice di lavoro era anche un'amica. «Devis era una persona genuina, speciale, un vero fratello. Era sempre disponibile ad aiutare tutti. Aveva un cuore enorme». Sì perché Devis, dietro quell'apparenza un po'distaccata che non girava intorno alle cose, schietto e diretto, nascondeva un grande cuore. «Era discreto, fidato, sempre pronto a correre per darti una mano. Un amico insostituibile. Ci mancherà davvero tanto». E proprio per questo suo bel carattere era l'amico di tutti. Sia nella piccola frazione di Marziai sia anche nelle altre comunità dove era solito portarsi per stare in compagnia.

LA MORTE

Ieri, come tutti i giorni, Devis si era recato all'impianto per svolgere la sua giornata lavorativa. Ma il destino aveva altri programmi per lui. Un infarto lo ha colto di sorpresa. A ritrovarlo, esanime a terra, un amico. Nonostante i tempestivi soccorsi per il giovane 37enne non c'era più nulla da fare.

IL CORDOGLIO

Le comunità di Lentiai e Vas sono rimaste attonite non appena la notizia ha iniziato a diffondersi. «Abbiamo appreso con immane dolore e con sgomento la notizia della scomparsa di Devis che lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, nella sua comunità, in tutti coloro che lo conoscevano e che lo stimavano e apprezzavano dichiara il sindaco di BorgoValbelluna, Stefano Cesa -. Enorme è l'amarezza per una morte di questo bravo giovane, onesto e integerrimo lavoratore, punto di riferimento per la sua comunità di Marziai ed in particolare per la sua famiglia. Devis era una persona dalla grande e generosa disponibilità che trasmetteva sempre, in chi lo incontrava, la voglia di vivere e di affrontare le sfide della vita. In questo difficile e triste momento, a questa famiglia dolente che per la seconda volta si vede prematuramente mancare un figlio, giungano le condoglianze dell'Amministrazione comunale e dell'intera Comunità».

L'ULTIMO SALUTO

L'ultimo saluto a Devis verrà dato domani, venerdì, alle ore 11 nella chiesa di Marziai.

DOLORE GRANDE

Quello che la famiglia di Devis sta vivendo è un dolore grande. L'ennesimo lutto che colpisce i genitori. Sono passati meno di otto anni da quando un tragico incidente stradale avvenuto tra Marziai e Caorera, lungo la strada provinciale della Madonna del Piave, si è portato via il fratello di Devis, Loris. Classe 1977, il giorno dopo aver compiuto 39 anni morì andando a sbattere prima contro il muro di contenimento della scarpata per poi finire nella corsia opposta dove sopraggiungeva un furgone che non ha potuto evitare l'impatto. Un dolore tremendo per la famiglia che ora si trova a dover vivere questo nuovo lutto.