SEDICO- Lo chiamavano da ore al cellulare, ma lui non rispondeva: Gabriele Gallina, 44 anni, era morto in casa, in via Dante a Briano di Sedico. La scoperta la sera di Capodanno quando un famigliare e il proprietario dell'appartamento sono entrati e hanno trovato l'uomo riverso sul letto. Sul osto i carabinieri della Compagnia di Feltre che hanno escluso responsabilità di terzi e il medico che ha accertato le cause naturali del decesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA