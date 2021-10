Cortina, labrador cade in un crepaccio profondo 5 metri: salvato dai pompieri

CORTINA - Il labrador Mokka cade in una fenditura del terreno profonda circa 5 metri a salvarlo ci pensano i vigili del fuoco. L’animale era in giro con il suo padrone nei pressi del lago D’Aial in località Pocol, a Cortina d’Ampezzo, quando forse per rincorrere un animaletto, è caduto in una spaccatura del terreno. I pompieri arrivati dal locale distaccamento dopo un’attenta valutazione, si sono calati all’interno della fenditura riuscendo a recuperare il labrador, che è stato imbragato e issato in superficie. L’animale senza nessuna ferita ha ripreso a giocare per la gioia del padrone e dei soccorritori. Le operazioni di salvataggio di Mokka sono durate un’ora e mezza circa.