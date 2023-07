FELTRE - È iniziata l'avventura assieme agli Alpini. Per 66 ragazze e ragazzi di età compresa fra i 16 e i 25 anni ha preso il via ieri mattina il Campo scuola dell'Associazione nazionale alpini. Saranno impegnati per quindici giorni nella teoria e nella pratica nei settori della protezione civile, ma anche in quelli che interessano prettamente il mondo degli alpini con un assaggio di cultura e storia delle penne nere e locale. Un impegno sia per i partecipanti che per gli istruttori dell'Ana che dovranno fornire i giovani partecipanti tutte le nozioni di un mondo che è ancora sconosciuto, ma che torneranno utilissime in caso di necessità per se stessi e in aiuto ad altri. Il colpo d'occhio appena entrati in caserma ricorda il primo giorno dell'ormai lontana naja obbligatoria: i giovani, zaino civile in spalla, in fila per l'accreditamento per poi passare al magazzino vestizione. Alcuni volti sorridenti, altri più seri, in fin dei conti si tratta di una breve avventura di 15 giorni da trascorrere con un gruppo eterogeneo di quelli che probabilmente diventeranno amici.



La caserma

Due alpini alla porta carraia a indicare il percorso e altri impegnati nel dare indicazioni sulla fila da intraprendere per l'accreditamento e per la consegna dei campi di abbigliamento. Nel edizione 2023 del Campo scuola feltrino (in Italia se ne svolgono altri 12 in diverso periodo) a differenza dei precedenti, anche istruttori e "sorveglianti" sono muniti di divisa: polo verde oliva, pantalone mimetico e scarponcino. «Abbiamo scelto questo sistema - spiega Dario Dalla Zanna direttore del campo - per farci identificare meglio e per dare più sicurezza ai partecipanti. Se hanno bisogno di qualcosa o per qualsiasi chiarimenti sanno subito a chi rivolgersi. Anche i partecipanti sono stati forniti di abbigliamento adeguato e di qualità. Quest'anno abbiamo 66 partecipanti, di cui 13 ragazze, che saranno suddivisi in due compagnie, la Caimi e la Montiglio, come i nomi delle due palazzine della Caserma Zannettelli».

La novità

Dalla Zanna spiega una novità che proseguirà nelle prossime edizioni: «In questa occasione abbiamo chiesto anche l'aiuto di 5 ragazzi che lo scorso anno si sono dimostrati più interessati di altri e sono tornati per aiutarci e a intraprendere quindi la strada verso il ruolo di formatore». Fra i "richiamati" c'è Federica Feltrin di Mel: «Io ho fatto questa esperienza lo scorso anno e devo dire che mi piaciuta molto, tanto da voler tornare a dare una mano. Sono stata attratta dal lato umano di questa esperienza, ma anche dalle regole, dalla disciplina e avrei piacere di continuare in questo mondo». Federica prosegue: «A breve (assieme a Alessandra Guadagnin, sua amica sempre di Mel) andrò a fare gli esami per entrare a far parte dell'Esercito Italiano». Conclude: «L'esperienza del Campo scuola la consiglio a tutti i giovani proprio per la qualità di quello che viene insegnato abbinato alla conoscenza dei raparti alpini, della protezione civile e dell'anima che accomuna le penne nere».

Il programma

Programma intenso per questi 15 giorni di attività: «I ragazzi - prosegue Dalla Zanna - affronteranno una serie di lezioni teoriche, ma anche pratiche assieme agli Alpini del 7. Reggimento, dei carabinieri e di istruttori dell'Ana». Molto si svolgerà nell'ambito della protezione civile sotto l'egida di Giorgio Bottegal: «Svolgeranno attività per il rischio idrogeologico, con i droni, con le unità cinofile e antincendio e al termine affronteranno una prova di emergenza per capire cosa significa». Non manca la parte culturale con la visita alla Gipsoteca di Possagno e l'escursione sul Monte Tomba con pernottamento in tenda e raggiungimento del Monte Grappa.