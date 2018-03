Minacce di morte alla vicina: poi la deride spogliandosi

di Lauredana Marsiglia

PONTE NELLE ALPI - «Ti sparo, ti metto unaputtana, miserabile». Sono solo una piccola parte degli insulti cheivolse alla vicina di casa di Arsié e agli amici che cercarono di aiutarla a sopportare quell'incubo durato quasi sei mesi tra il settembre 2013 il giugno successivo. Il tormento finì solo quando ila conoscenza dei misfatti, fece un provvedimento di allontanamento dalla frazione. Complessivamente sono cinque le parti offese nel processo, ma in particolare una è stata oggetto della sue attenzioni morbose. Ieri il processo in cui Bortot si è presentato con apparente serenità. Prossima udienza a maggio.Tutto cominciò quando l'uomo andò a vivere ad Arsié, nella case Ater dove c'era la compagna. Bortot comincia prendere di mira idella donna, li spezza e li getta, ma soprattutto con la sua auto occupa il parcheggio consortile che dispone di due posti, uno dei quali a disposizione della vittima, costretta poi a cambiare posteggio per non incorrere nelle insolenti ire dello stalker.«Mi diceva puttana, troia - ha raccontato ieri la donna -, mi minacciava di morte dicendomi che aveva a casa la carabina e che avrebbe messo una bomba sotto casa. Mi diede anche della miserabile perché a suo dire avevo solo una Punto. Insultava anche i miei amici che cercavano di aiutarmi».Masi esprime con una performance inedita: «Un pomeriggio - ha proseguito la donna - uscii di casa e lui corse subito ad insultarmi, poi si spogliò nudo dicendomi guarda se ti piace, lo vuoi? a casa ho anche dei vibratori, ti accontento, tanto sui sei vedova. Insomma, io non potevo più uscire di casa. Sono stata costretta anche a prendere dei farmaci omeopatici per tenere sotto controllo l'ansia. Non dormivo nemmeno più ed ero prigioniera in casa».