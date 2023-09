BELLUNO - Non solo brutte notizie. Arriva da Agordo una bella storia di accoglienza, integrazione e lavoro che coinvolge due migranti che ieri erano a pranzo a casa del sindaco Roberto Chissalè per festeggiare il compleanno di uno di loro e che da circa un mese sono assunti da Asca come addetti alle pulizie delle strutture dell’azienda agordina che gestisce si occupa di anziani. Loro si chiamano Ismael e Abdoul Dramane, hanno 19 e 24 anni e arrivano dalla Costa d’Avorio. E sono contenti, si stanno davvero integrando, anche con l’aiuto di volontari, il loro italiano è sempre più sicuro. E nel loro vocabolario stanno inserendo anche qualche espressione dialettale. Nel percorso di comprensione della lingua italiana, li ha aiutati e li sta ancora aiutando Anna Marcon, una volontaria di madre lingua francese che per due mesi, più volte alla settimana, è stata la loro “professoressa di lingue”, così la chiamano; un’esperienza ed una conoscenza che loro definiscono bellissima, consapevoli di essere stati fortunati.



L’IMPIEGO

Felicissimi dell’incarico, da più di un mese sono impegnati in Asca nel team “di sevizio pulizie”. E anche se il loro incarico al momento è a tempo determinato, sono molto contenti e si stanno dimostrando risorse preziosissime per l’azienda. «E anch’io sono davvero contento – dice il primo cittadino – Ismael e Abdoul Dramane sono due bravissimi ragazzi che si fanno voler bene. Hanno il senso del dovere innato: li vedo al mattino sono sempre puntuali».



IL VIAGGIO

I due provengono da due zone diverse della Costa d’Avorio e dopo aver attraversato altri paesi, si sono incontrati solo in Tunisia dove il più giovane, Ismael, una volta lasciata la famiglia nel 2018, ha lavorato per un anno e mezzo come meccanico per mantenersi agli studi e dove avrebbe voluto stabilirsi; ma non riuscendo a realizzare il suo progetto, ha atteso a lungo, fino al suo approdo in Italia, avvenuto lo scorso 23 febbraio. Per Ismael lasciare il suo paese, la madre e due sorelle è stata una scelta, mentre Abdoul, che ha cinque fratelli, abbandonato dal padre, viveva a casa dei nonni materni e lo zio da tempo lo spingeva perché lasciasse la Costa d’Avorio; per questo nel 2021 è partito per la Tunisia dove ha vissuto facendo il muratore.



L’ACCOGLIENZA

Oggi raccontano che il loro arrivo ad Agordo, alla fine della stagione invernale, sia stato molto piacevole perché si sono sentiti accolti e ben assistiti e ora sono contentissimi di lavorare anche perché si sentono utili. Ieri erano invitati a pranzo dal sindaco, insieme ad un altro connazionale: un sacerdote della Costa d’Avorio che in questi giorni è ospite della parrocchia di Agordo: «Hanno parlato molto fra di loro, ma anche con noi - dice Chissalè – e posso assicurare che è una bella esperienza averli prima incontrati e poi conosciuti meglio. Sono fortunati, è vero, ad aver incontrato dei volontari disponibili, ma anche il loro atteggiamento è positivo e aperto. E sono stati coinvolti anche nella gestione di alcuni aspetti del palio di Agordo». E oltre al corso di lingua e alla conoscenza del dialetto, la loro integrazione continua anche finito il lavoro: «Ismael – chiude il sindaco – è appassionato di basket e va spesso nel campetto a giocare assieme ad altri ragazzi; Abdoul Dramane, invece, in Costa d’Avorio faceva pugilato e qui frequenta una piccola palestra all’aperto vicino alle scuole medie e fa esercizi».

I SOGNI

Sono due ragazzi determinati anche perché vogliono realizzare i loro sogni: Ismael quello di imparare a fare il meccanico, Abdoul di guidare i tir o le corriere. E vista la penuria di autisti che colpisce la provincia di Belluno, è una passione che a Dolomitibus potrebbe proprio interessare.