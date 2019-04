Casa sfiorata dal masso caduto dal monte: «E'un'emergenza continua»

di Dario Fontanive

Provinciale del passo San Pellegrino ancora nel mirino delle frane. Dopo la caduta martedì sulla carreggiata a Le Fratte in Comune di Falcade di un masso di grosse dimensioni, ieri ancora smottamenti lungo l’arteria gestita da Veneto Strade. Questa volta però la caduta di sassi ha interessato il comune di Canale d’Agordo. Uno smottamento che per il consigliere provinciale con la delega alla Protezione civile Massimo Bortoluzzi, non è certo da minimizzare. Il nuovo episodio ha interessato la zona de La Mora a Canale dove un grosso masso piombato da una scarpata ha sfiorato una casa. Ma potrebbe essere però solo la punta dell’iceberg.