Marmolada, i parenti sorvolano il luogo della tragedia: «Ora hanno una nuova casa»

I famigliari sorvolano la Marmolada, lì dove i loro cari hanno perso la vita. Commoventi le loro parole: «Questa sarà la loro nuova casa».

«Un ultimo saluto, un momento di commozione finale per chiudere questo cerchio. Abbiamo fornito un accompagnamento psicologico, è stato un momento molto importante per i familiari, molto denso a livello emotivo». A parlare è Adriana Monia psicologa che, insieme a due colleghi, si è alternata nell’accompagnare, in elicottero, i parenti delle vittime della Marmolada. Due familiari per volta hanno sorvolato l’area in cui hanno perso la vita 11 persone travolte domenica 3 luglio da una valanga di ghiaccio e rocce. Un sorvolo fatto a distanza di una settimana nelle stesse ore i cui i loro familiari calpestavano quel ghiaccio. A colpire la psicologa la frase del papà di una delle vittime: «Stiamo vedendo la casa che li ospiterà d’ora in poi».

(Adnkronos)