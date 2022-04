Marcolin, i ricavi salgono a 455 milioni (+34%), utile a 153 milioni

LONGARONE - Marcolin ha chiuso il 2021 con vendite nette in aumento del 34% a 455,6 milioni di euro. In crescita del 90,5% a 50,1 milioni il margine operativo lordo rettificato, mentre l'utile netto è cresciuto da 100 a 153 milioni. Lo si legge in una nota diffusa a seguito dell'assemblea che ha approvato il bilancio. Nel primo trimestre le vendite nette sono cresciute del 19,5% a 129,8 milioni e il Mol rettificato è salito del 27,1% a 18,2 milioni, con un utile netto di circa 4 milioni.

I dati

Meno marcata la dinamica nel primo trimestre dell'anno in corso, che chiude con 129,8 milioni (+19,5% sullo stesso periodo 2021). L'utile netto 2021 è di 153 milioni al quale contribuisce anche la cessione a Thèlios dell'intera partecipazione del 49%, lo scorso dicembre. Nella circostanza la casa di Longarone rilevò anche la quota del 10% che Lvmh, proprietaria di Thèlios, possedeva nella stessa Marcolin. Nella prima frazione del 2022 il risultato netto è valutato intorno ai 4 milioni. «Siamo soddisfatti - riferisce l'amministratore delegato, Fabrizio Curci - che il 2021, anno in cui abbiamo celebrato il suo 60esimo anniversario, abbia segnato il ritorno all'utile. La crescita che abbiamo registrato nel primo trimestre del 2022 - chiude - rappresenta un'ulteriore spinta per continuare a migliorare».