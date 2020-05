Maratona di lettura: sono già 600 gli iscritti

Legalità e linguaggio. È questo il tema che verrà affrontato nell’edizione 2020 (la quindicesima) della Maratona di lettura grazie alla presenza di personalità di livello nazionale e internazionale, a partire dall’ospite d’onore, Gianrico Carofiglio, personalità eclettica ora conosciuto soprattutto come scrittore dopo una carriera fra magistratura e politica, proseguendo poi con un altro ex magistrato, Gherardo Colombo (uno dei volti di Mani Pulite), e tanti altri. Un’edizione tutta nuova quella in programma da lunedì 18 a sabato 23 maggio in quanto, a causa dell’emergenza sanitaria, si svolgerà completamente online, sfruttando le opportunità offerte da internet. Non mancheranno però né gli incontri di approfondimento - a 10 giorni dal festival si registrano già oltre 600 iscritti - né le letture da parte dei tanti volontari feltrini. Quello che è certo è che questa edizione non potrà portarsi dietro le consuete ricadute positive per la città, almeno dal punto di vista del turismo culturale. Ma Feltre si vedrà e vivrà lo stesso, proprio grazie a questa edizione tutta rete e social.

LA PRESENTAZIONE

Anche volendo, l’edizione di quest’anno non poteva svolgersi regolarmente per cui il Comune di Feltre non ha potuto far altro che adoperarsi per creare un evento diverso, completamente online. «È un peccato che l’evento si svolga online perché, grazie agli ospiti che abbiamo quest’anno, la maratona di lettura si sarebbe confermata un vero e proprio festival – ha detto l’assessore alla cultura, Alessandro Del Bianco, nel corso della conferenza stampa di presentazione organizzata ieri, ovviamente pure questa online -. Purtroppo la pandemia in atto non ci consente di fare altro, e ci siamo adeguati creando un appuntamento che non sarà di minor valore rispetto agli anni scorsi in quanto abbiamo aumentato sia il numero di ospiti, di cui molti riconosciuti a livello nazionale e internazionale, sia il numero di eventi e serate». Il tema scelto per quest’anno, anche in virtù del protagonista della maratona, è quello del rapporto tra linguaggio e giustizia. Coloro che parteciperanno agli incontri potranno, ed è auspicabile, interagire con i relatori attraverso lo strumento delle chat.

IL PROTAGONISTA

Pugliese di Bari, Carofiglio compirà 59 anni a fine mese, il 30 maggio. Nel 1986 entra in magistratura, arrivando a ricoprire ruoli di rilievo nella Direzione distrettuale Antimafia di Bari. Eletto come senatore del Partito democratico nel 2008, al termine del proprio mandato si dedica completamente alla scrittura, lasciando politica e magistratura. Dal 2002 pubblica libri, del filone thriller legale di cui viene considerato il capostipite in Italia. Le sue opere, tradotte in 28 lingue, hanno venduto 5 milioni di copie in tutto il mondo. È spesso ospite in programmi televisivi, come Otto e Mezzo di La7, condotto da Lilli Gruber.

IL PROGRAMMA

Il calendario degli incontri con gli ospiti è stato illustrato dalla responsabile dell’ufficio cultura, Anna Viviani. Si partirà quindi lunedì 18 maggio alle 20.45 con il saluto di Carofiglio e l’intervento dell’ex magistrato Colombo che parlerà di legalità. Martedì 19 alla stessa ora verrà affrontato con il sociologo Marco Omizzolo il tema del caporalato. Mercoledì 20 alle 10 ci sarà un tour virtuale nella Feltre di ieri e di oggi con la guida turistica Isabella Pilo mentre alle 17 Michela Zin presenterà un suo studio sui risvolti e le ricadute socio-economiche che i grandi eventi hanno sul territorio; alla sera Anna Maria Testa parlerà della necessità di utilizzare in modo corretto la nostra lingua italiana. Giovedì 21 alle 18, Luigina Mortari parlerà di politica mentre di norme parlerà alle 20.45 Gabrio Forti. L’appuntamento delle 20.45 di venerdì 22 sarà tenuto da Aldo Raul Becce che parlerà della nascita del concetto di legge. La maratona si chiuderà sabato 23 con l’incontro con Carofiglio. A completare in tutte le giornate il calendario degli appuntamenti, ci saranno le letture dei volontari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA