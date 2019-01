Seguiva le ragazzine al bus il maniaco prende 8 mesi

di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MEL - Condannato il maniaco della fermata del bus. Ieri mattina è approdato di fronte al gup Elisabetta Scolozzi il caso di M.S., 76 anni di Villa di Villa, che avrebbe perseguitato due ragazzine, studentesse minorenni, pedinandole quando si dirigevano alla fermata del bus. L'imputato era chiamato a rispondere dell'accusa di stalking e ha scelto il giudizio abbreviato condizionato (che consente di ottenere lo sconto di un terzo della pena). Il 76enne non era presente, ma c'era per lui l'avvocato Vanni Sancandi, che ha chiesto l'assoluzione per il suo assistito. Il pm Simone Marcon invece ha chiesto la condanna a nove mesi di reclusione. Alla fine è arrivata la sentenza del giudice che ha condannato a 8 mesi di reclusione, con il beneficio della condizionale. Le due ragazzine, che denunciarono i fatti tramite i loro genitori, non si erano costituite parte civile.