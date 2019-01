Maltempo, niente risarcimenti oltre i 20.000 euro alle aziende

di Raffaella Gabrieli

BELLUNO - Se da una parte gli imprenditori colpiti dall'alluvione non hanno ancora visto un euro dei 20mila promessi già varie settimane fa, dall'altra si allontana l'ipotesi di risarcimento per danni superiori ai 20mila euro. Insomma, tempi non particolarmente felici per i proprietari di aziende. Alla luce di questa panoramica tutt'altro che rosea è scesa in campo Confcommercio. «Vorrei - afferma il presidente provinciale Paolo Doglioni - che alle promesse seguissero i fatti, concreti e celeri....