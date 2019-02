Luxottica, addio ai posti riservati: il parcheggio è diventato pubblico

di Egidio Pasuch

SEDICO - Nuovo capitolo della complicata vicenda deio usati dai dipendenti degli stabilimenti di Sedico. Dal primo gennaioo.«Da lunedì il parcheggio sarà gestito dal Comune di Sedico - ha avvisato l'azienda attraverso la commissione trasporti - e sarà soggetto al controllo dei vigili comunali. Chi sarà in sosta vietata potrà essere multato. Invitiamo tutti a non parcheggiare nelle aree riservate. Per esempio nei parcheggi per disabili, sul passaggio pedonale, davanti alle colonnine per la ricarica delle macchine elettriche, in doppia fila. Questo per non incorrere in sanzioni. Al palazzetto dello sport c'è un parcheggio servito da una comoda navetta che vi porterà al lavoro. Confidiamo nella volontà di tutti di rendere migliore la fruibilità dei parcheggi per non creare spiacevoli disagi».