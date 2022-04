Lupo investito e ucciso in Val di Zoldo a cento metri dall'abitato: l'automobilista si ferma e chiede aiuto

VAL DI ZOLDO - Lupo investito e ucciso da un'automobilista a pochi metri dall'abitato di Fornesighe, in comune di Val di Zoldo. La Polizia Provinciale ha provveduto al recupero dell'animale, travolto accidentalmente lungo la Sp 347 del Passo Duran. Si tratta di un esemplare di maschio giovane. L’incidente è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì (5 e 6 aprile), in località Fornesighe.

Ad avvisare la Polizia Provinciale è stato un automobilista residente in Val di Zoldo, che ha allertato per conoscenza personale un agente, comunicandogli di aver investito con l’auto un animale, con ogni probabilità un lupo. L’agente, resosi disponibile e autorizzato dal comandante, è intervenuto immediatamente sul posto dove ha potuto constatare la morte dell’animale e ha confermato che si trattava di un esemplare della specie lupo (canis lupus), di sesso maschile.

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita a partire dalla testimonianza dall’automobilista coinvolto: mentre percorreva la strada provinciale 347, provenendo dalla 251 della Val di Zoldo, in direzione del passo Duran, a un centinaio di metri dall’abitato di Fornesighe, è sbucato improvvisamente da dietro un paramassi un animale che il conducente non è riuscito a evitare, nonostante la moderata velocità in quel tratto di strada particolarmente tortuoso. Nell’istante dell’urto l’automobilista non ha avuto nemmeno il tempo di rendersi conto di che animale si trattasse. L’uomo si è fermato immediatamente e ha potuto appurare che si trattava di un lupo; a quel punto ha allertato il personale della Polizia Provinciale, richiedendone l’intervento, come previsto dalla normativa vigente.

La carcassa dell’animale è stata rimossa dalla strada e la mattina successiva, al comando di Polizia Provinciale, sono stati eseguiti i primi sommari rilievi. Gli agenti esperti di fauna selvatica hanno confermato che si trattava di un maschio giovane, probabilmente nato nel 2021, di quasi 42 chilogrammi.