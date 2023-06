Straordinaria Lucia Arnoldo: a 18 anni non ancora compiuti la bellunese è bronzo Mondiale Under 20

Straordinario risultato del nuovo grande talento dell'atletica bellunese, la zoldana Lucia Arnoldo, portacolori dell'Atletica Dolomiti. Oggi, sabato, l'azzurrina è salita sul podio dei Mondiali Under 20 di corsa in montagna (trail corto), piazzandosi al terzo posto, preceduta soltanto dalla britannica Rebecca Flaherty e dall'iberica Ines Herault. Lucia è ancora minorenne, essendo nata a Belluno, lei zoldana di Goima, a settembre del 2005, ma ha conquistato questo grande risultato confrontandosi con atlete di anche 2 anni più "vecchie". Venerdì un'altra bellunese, la 33enne cadorina Martina Valmassoi, si era classificata quarta nel trail lungo (87 km percorsi in 11 ore e 44 minuti), trascinando la nazionale italiana femminile al bronzo a squadre.

Ultimo aggiornamento: 16:21

