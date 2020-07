Sàfilo chiude uno dei due stabilimenti di Longarone

LONGARONE - Sàfilo Group ha comunicato oggi la prossima disattivazione di una delle due sedi produttive di Longarone nell'ambito di un «percorso di trasformazione e ottimizzazione dello stabilimento».



Lo si legge in una nota affissa nella bacheca aziendale. «Il nuovo layout - è precisato - prevede la riprogettazione dello stabile di Safilo 1 e la chiusura di Safilo 2, rendendo lo stabilimento più efficiente sotto il profilo dei costi, garantendo maggiore flessibilità dei processi e una maggiore reattività produttiva, in linea con quanto richiesto dal mercato e previsto dal piano industriale di gruppo».



«Con questi interventi, volti a razionalizzare lo stabilimento in un unico spazio produttivo, in grado di gestire in modo sinergico ed efficiente la capacità produttiva - conclude il documento - l'azienda conferma il ruolo strategico dello stabilimento di Longarone quale polo di eccellenza nella lavorazione dell'occhialeria in metallo».