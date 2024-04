FELTRE - La cucina indiana è di casa ad Anzù. Nella frazione feltrina cambio di gestione per la Locanda del Re in via Borgo la Presidenza, dal primo giorno di aprile a gestire il locale è una famiglia indiana che da anni risiede in Italia e che vanta una tradizione culinaria legata allo Stivale, ma anche e soprattutto alle proprie tradizioni. La Locanda del Re aggiunge al nome "Sapore dell'India" a definirne proprio quello che è possibile trovare scegliendo di pranzare o cenare nel ristorante. Un vero e proprio viaggio all'interno del paese dell'Asia meridionale compiuto assaggiando le pietanze tipiche del posto come il Biryani o altri piatti preparati con ricette tradizionali del paese di origine dei gestori. A gestire l'attività una famiglia che si divide nei vari comparti dell'attività: in cucina il padre e la madre, Daljit Singh e Rajinder Kaur, rispettivamente cuoco e aiuto cuoco, mentre in sala troviamo la figlia Navreet Kaur e il figlio Jashanpreet Singh.

LA LOCANDA

La Locanda del Re - Sapore dell'India, oltre alla parte culinaria offre anche il servizio di bar e quella parte che la rende una locanda a tutti gli effetti, la possibilità di pernottamento. «Quello che offriamo alla Locanda del Re - spiega Jashanpreet - è gentilezza e accoglienza. Lo facciamo attraverso il servizio di bar, di affittacamere e soprattutto con la cucina. Il menù che proponiamo va a braccetto con le tradizioni del paese di cui siamo originari, l'India. Chi vorrà scegliere il menù di cibi indiani sono sicuro non rimarrà deluso perché si entra a conoscenza di sapori e gusti particolari legati a una tradizione che ha attraversato i secoli. È ovvio che andiamo incontro anche ai clienti che sono più legati alla cucina italiana, non manca varietà nemmeno in questo campo». La struttura è in espansione nel giro di qualche settimana sarà attiva anche una pizzeria che amplierà ancor di più l'offerta.

GLI ORARI

La struttura sorge ad Anzù e offre anche un ampio parcheggio proprio ai piedi della salita che porta al santuario dei Santi Vittore e Corona. Luogo diventato crocevia delle direttrici più frequentate del feltrino. «Anche gli orari che offriamo - prosegue Jashanpreet - cercano di andare incontro a tutte le necessità. Siamo parte tutti i giorni dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 18 alle 23, il sabato l'orario serale si allunga fino alle 23.30. La Locanda del Re- Sapore dell'India vuole essere una possibilità in più sul territorio e spero che le persone apprezzino i nostri servizi».