L'addio dei dipendenti Luxottica a Del Vecchio: «Tu eri il nostro papà, ci mancherai»

AGORDO - «Eri come un papà». Commentano così i dipendenti di Luxottica la notizia della morte di Leonardo Del Vecchio. «Oggi il mio cuore piange, grazie di tutto signor Leonardo, il grande fondatore di Luxottica, l'uomo dal cuore d'oro - scrive Nicoletta - Rimarrai nel cuore di tutto. Tu eri il nostro papà, ora un'altra stella brillerà nel cielo». Si sono lasciati andare in un abbraccio collettivo virtuale e in una condivisione di questo momento di grande dolore, i dipendenti di Luxottica. Un'unione che passa anche attraverso la pagina Facebook creata dagli stessi lavoratori "Lux Italia" dove la prima reazione di tutti è stata l'incredulità: «Ma davvero? Non posso crederci», scrive qualcuno.

Il saluto dei dipendenti: "Il nostro papà"

Non un semplice fondatore e capo. Negli anni Leonardo Del Vecchio aveva creato un rapporto di stima e fiducia con i suoi dipendenti. Tanto che loro, oggi, lo considerano un "papà" e non solo un "leader". «Riposa in pace nostro papà, grazie per tutto, mi mancherai», scrive Alla. «Grazie per questi 32 anni, datore di lavoro, splendido umano. E' una grande perdita. Grazie di cuore per tutto Del Vecchio», aggiunge Serena. «Non riesco neancora a realizzare e a credere a questa triste notizia. Un grande uomo, una persona molto umile e soprattutto un grande imprenditore», scrive Nadia. «Lascia un grande vuoto nella vita dei dipendenti», sottolinea Mascia. Il pensiero di tutti i dipendenti va poi alla famiglia Del Vecchio: «Siamo vicini alla famiglia, lui ora ci guarderà da lassù, dal paradiso», sottolineano a più voci.

