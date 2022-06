Morto Leonardo Del Vecchio, le reazioni. Gentiloni: ​«Un grande italiano». Zaia: «Tra gli artefici della riscossa veneta»

Morto questa mattina, lunedì 27 giugno 2022, Leonadro del Vecchio, fondatore di Luxottica. Aveva 87 anni ed è deceduto al San Raffaele di Milano a causa di una polmonite. Tante le reazioni del mondo dell'imprenditoria e della politica di fronte a questa scomparsa.

ZAIA: «UNO DEGLI ARTEFICI DEL RISCOSSA VENETA »

«Amo ripetere spesso che solo i pessimisti non fanno fortuna. Penso che il cavalier Del Vecchio sia stato la dimostrazione vivente di questo modo di dire; un uomo che con la sua determinazione e la sua visione del lavoro, dal nulla si è attestato nella classifica degli imprenditori di maggior successo in tutto il mondo. Desidero ricordarlo come uno degli artefici della riscossa della nostra terra, in particolare del riscatto economico delle nostre montagne. Il Veneto gli deve molto». Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime cordoglio per la scomparsa di Leonardo Del Vecchio. «Fu un imprenditore che ha guardato ben oltre i propri sogni – prosegue il governatore -. Della bottega che aveva messo su con sudore ad Agordo poteva già considerarsi soddisfatto e realizzato alla fine degli anni Cinquanta. Ma da quella bottega è nata una piccola impresa, la Luxottica, che in breve è cresciuta fino ad essere una grandissima realtà produttiva, alla capo della quale Del Vecchio ha scalato la finanza internazionale, portando il Veneto alla ribalta del Mondo. Sono numerosissime le persone delle nostre valli dolomitiche che grazie a lui hanno trovato un lavoro segnando la via del benessere per intere famiglie. Se il Veneto è oggi quella grande realtà produttiva ed economica che intendiamo mantenere e accrescere è grazie a figure come Del Vecchio che hanno creduto nel nostro lavoro e nella nostra gente. Invio le mie condoglianze ai familiari e a lui un pensiero».

GENTILONI, È STATO UN GRANDE ITALIANO

«Leonardo Del Vecchio è stato un grande italiano». Lo scrive il commissario europeo Paolo Gentiloni in un tweet. «La sua storia, dall'orfanotrofio alla guida di un impero economico, sembra una storia di altri tempi. Ma è un esempio per oggi e domani», aggiunge.

PATUANELLI, HA RESO GRANDE ITALIA NEL MONDO

«Addio a Leonardo Del Vecchio, un grande imprenditore che ho avuto il piacere di conoscere in questi anni; la sue grandi qualità umane e imprenditoriali continueranno a rendere grande il nostro Paese nel mondo». Questo il cordoglio espresso dal ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, per la morte del fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica.

MARIO CONTE: LASCIA UN SEGNO INDELEBILE



«Ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell'imprenditoria veneta, nazionale e mondiale. Un modello di impresa etico e sostenibile che ha fatto scuola», così il sindaco di Treviso Mario Conte.



BEPPE SALA: FIGURA EMBLEMATICA



Con la scomparsa di Leonardo del Vecchio, Milano perde una delle figure più emblematiche della sua storia recente - ha scritto Giuseppe Sala su Twitter -. Il valore fondante di Milano è il lavoro e Leonardo del Vecchio vi ha speso tutta l’esistenza, fino all’ultimo suo istante.

LAPO ELKANN: MI HA INSEGNATO LA PERFEZIONE

«Leonardo Del Vecchio è stato una legenda assoluta dell'Italia e un Faro nell'industria degli occhiali». Lo afferma Lapo Elkann in un tweet. «Nei diversi incontri - aggiunge - che ho avuto il privilegio di fare mi ha insegnato la ricerca della perfezione. Un grande Abbraccio a tutta la sua Famiglia e in particolare al mio Amico Leonardo».