SOSPIROLO - E' stata una corsa contro il tempo stamattina per i soccorritori il recupero di un 87enne feltrino finito nelle gelide acque del lago del Mis. L'uomo è stato recuprato dai vigili del fuoco e poi stabilizzato dai soccorritori del 118, che lo hanno portato in codice rosso all'ospedale di Belluno per una grave sindrome da annegamento. Si trova attualmente ricoverato in Rianimazione. Ignoti i dettagli dell'incidente che non ha avuto testimoni.