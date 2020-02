PEDAVENA - Non passa un fine settimana senza che scorazzino i ladri. Ancora malviventi in azione a Farra di Feltre, ormai l'obiettivo preferito dai ladri in questo periodo. Superlavoro per i carabinieri, che sono intervenuti anche a Limana, dove un uomo aveva notato alcune persone sospette.



È accaduto in via papa Luciani e via Masot, dove gli abitanti hanno notato due persone travisate all'imbrunire che parlavano al telefono. «Ho subito chiamato i carabinieri - racconta un residente - anche perché non area la prima volta che capitava. Accadde anche un anno fa ma in quel caso ero a passeggio con il mio cane, un pastore tedesco che ha iniziato ad abbaiare e tirare verso la persona sospetta che se l'era data a gambe». Anche sabato i malviventi sono riusciti a dileguarsi e le ricerche messe subito in atto da parte dei carabinieri sono risultate inutili.



Ma almeno sono fuggiti a mani vuote. Non è andata così a Farra dove i ladri sono entrati in una casa, dopo ave forzato gli infissi. Hanno messo a segno il furto e sono fuggiti. Una decina di giorni fa era accaduto nella solita via Genzianella, dove da tempo i malviventi passano puntuali. Avevano rubato a casa di una 84enne. La donna era in casa al momento del furto, che è avvenuto, come da copione all'imbrunire, ma non si è accorta di nulla. Solo più tardi si è resa conto di essere stata derubata e ha chiamato i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA