Pauroso frontale fra due auto sull'Agordina: un ferito grave

BELLUNO - Pauroso incidente sulla Sr 203: i vigili del fuoco di Belluno con un'autopompa sono intervenuti nel tardo pomeriggio in località la Stanga per un incidente frontale tra due auto.Due i feriti di cui uno portato in ospedale dai sanitari. Presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.