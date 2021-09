Schianto in Lancia dopo la serata al bar a Sospirolo: due feriti, grave un falegname di Belluno

SOSPIROLO Una persona estratta dalle lamiere contorte, due feriti da codice rosso e la macchina distrutta. È il drammatico bilancio dello schianto contro un muro avvenuto nella notte tra sabato e domenica in comune di Sospirolo. Sono ore di apprensione per Manuel Livan, il giovane falegname di via del Boscon, 30 anni di Belluno, che è ricoverato in prognosi riservata a Treviso. Buone notizie invece sono arrivate ieri per l’altro ragazzo che era con lui nella vettura, il 25enne Andrea De Vecchi di Santa Giustina: è ricoverato in Ortopedia all’ospedale di Belluno, dove era stata portato in codice rosso.

LA SERATA

«Fammi fare un giro sulla tua Lancia Delta». È iniziata così la serata di Manuel e Andrea, partiti da Sospirolo, dove avevano trascorso la serata in un locale tra amici, giocando a calcio balilla. Nemmeno due chilometri in strada ed è avvenuto l’incidente. La notizia è rimbalzata subito agli amici che li attendevano nel locale e che sono accorsi trovandosi di fronte una scena agghiacciante.

LO SCHIANTO

Mancava qualche minuto alla mezzanotte quando è avvenuto l’incidente, lungo la SP “in località Mis” nel comune di Sospirolo. Per cause al vaglio delle della polizia stradale, intervenuta per i rilievi, la vettura è finita contro un muretto lato strada, proprio sullo spigolo. Era la Lancia Delta rossa, orgoglio del falegname Livan, appassionato di motori. I due ragazzi a bordo viaggiavano in direzione del lago, nella zona fra Volpez e Mis, quando il conducente, presumibilmente il proprietario, ha perso il controllo del mezzo.

I SOCCORSI

Immediata la richiesta di aiuto al 118, lanciata da un automobilista di passaggio che ha visto la macchina di Manuel e ha riconosciuto la vettura: il ragazzo era dentro ancora cosciente, l’auto sembrava spezzata in due. I soccorritori sono arrivati subito e sono intervenuti per stabilizzare i feriti. «I pompieri arrivati da Belluno - spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco - con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto una persona rimasta incastrata nell’abitacolo della Lancia Delta. Entrambi i feriti sono stati assistiti dal personale del Suem e trasferiti in ospedale. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3 con la rimozione dell’auto da parte del soccorso stradale».

I FERITI

I due ragazzi sono stati portati in codice rosso in ospedale: Andrea al San Martino di Belluno, dove dopo i controlli del caso è stato ricoverato in Ortopedia. Più gravi le condizioni del falegname: è stato portato al Santa Maria del Prato di Feltre e da lì trasportato al Ca Foncello di Treviso, dove è attualmente ricoverato in ambiente intensivo in prognosi riservata.