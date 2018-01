â€‹Scivola nel dirupo per 30 metri: trovato semicongelato da due escursionisti

di Lauredana Marsiglia

BELLUNO - Èa lato del sentiero 993 che da Casera Palantina, attraverso il Troi de le Mule e l'Antro de le Mate, porta a Pian Cavallo, in comune di Tambre. Luigi C.D., 61 anni, di Belluno, è stato trovato ieri, verso le 14, in un. Disperso invece il suo cagnolino.Ora è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Belluno. La prognosi è riservata anche se non sarebbe in immediato pericolo di vita. Oltre ai traumi al torace e al volto subiti nella caduta, i sanitari gli hanno riscontrato un. Impossibilitato a risalire, anche per un tipo di ancoraggio inadatto indossato sulle scarpe, è rimasto bloccato per diverso tempo tra la neve e il ghiaccio. In quell'area, inoltre, non c'è copertura telefonica. Sono stati. Dopo essere stato localizzato, lo hanno raggiunto. Poi, una volta accertata la situazione, uno dei due è risalito per raggiungere un punto del sentiero dove la copertura telefonica fosse attiva. Da qui l'allarme al 118 che ha subito inviato l'elicottero. In allerta anche il Soccorso alpino dell'Alpago portatosi rapidamente a Col Indes...