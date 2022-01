Con la moto contro il muro di una casa: 26enne di Lamon gravissimo

LAMON - Doveva essere un giro in moto come tanti vicino a casa, ma si è trasformato nel dramma ed ora M.T. classe 95 di Lamon, è gravissimo all'ospedale di Treviso. L'incidente è avvenuto oggi, 6 gennaio, alle 16.30. Il centauro 26enne, in sella alla sua moto, percorreva via Resenterra nel comune di Lamon diretto verso la piazza, quando, nell'affrontare una curva destrorsa per cause corso accertamento da parte dei carabinieri di Arsiè intervenuti per i rilievi, perdeva il controllo della moto, finendo contro la facciata di una abitazione. Intubato sul posto è stato elitrasportato a Treviso in prognosi riservata.