Parcheggia in pendenza e dimentica di azionare il freno a mano: ritrova la sua auto giù nella scarpata

BELLUNO - Questa mattina, 15 aprile, poco prima delle 9 intervento dei vigili del fuoco a Salesei di Sotto nel comune di Livinallongo del Col di Lana per un’auto finita in una scarpata dopo essersi mossa da sola.

Con ogni probabilità si è trattato del mancato funzionamento del freno a mano: nessuna persona è rimasta coinvolta. L’auto era in sosta in un parcheggio in pendenza, quando si è mossa da sola, finendo in una proprietà privata contro il muro di un’abitazione.

I vigili del fuoco arrivati da Agordo, da Arabba con i volontari e da Belluno con l’autogrù, hanno recuperato l’auto gravemente danneggiata. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate nel primo pomeriggio.