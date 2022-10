Si rovescia la pala meccanica nell'azienda edile: morto schiacciato l'operatore 59enne

AURONZO DI CADORE - Si rovescia una pala meccanica all’interno di un’azienda per la preparazione del calcestruzzo: morto schiacciato l‘operatore di 59 anni. E' successo alle 16 di oggi, 24 ottobre 2022, in località Cima Gogna ad Auronzo di Cadore. I pompieri arrivati da Santo Stefano, Pieve di Cadore e con i volontari di Lozzo, hanno messo in sicurezza il mezzo di movimento terra. Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem ha dovuto constatare la morte del 59enne. Sul posto il personale dello Spisal per ricostruire la dinamica del sinistro e i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza.