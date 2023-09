LIVINALLONGO - Gli addii, si sa, sono dolorosi. Ma alcuni possono esserlo più di altri. È il caso di quello dato ieri nella chiesa di Pieve di Livinallongo a Massimo Crepaz, deceduto lunedì per un incidente sul lavoro mentre eseguiva la manutenzione della seggiovia che conduce al Padon. « Non si può morire mentre si svolge il proprio mestiere » , ha detto la moglie Pierina Foppa. Così come il sindaco Leandro Grones ha sottolineato che « è inaccettabile che una persona debba perdere la vita nel luogo di servizio » . Della stessa opinione il parroco, don Andrea Constantini : «U na morte vigliacca, che ha assalito il nostro caro alle spalle » .

IL FUNERALE

Tutte considerazioni, queste, espresse in termini generali. Nessuna rivolta espressamente alla società Funivie Arabba di cui Crepaz era tecnico e che in questi giorni ha manifestato la propria vicinanza alla famiglia. Tant’è che ieri era rappresentata dal presidente Diego De Battista, con la mamma Cinzia, dal vicepresidente Marco Grigoletto e dal direttore Diego Cazzaniga. Oltre ovviamente a tutte le maestranze che hanno vissuto questo dramma in prima persona. Tra tutti, sconvolto, il giovane collega lombardo che era con Crepaz il giorno del terribile incidente. La parrocchiale di San Giacomo non è riuscita ad accogliere i tantissimi che sono giunti in terra Fodom a rendere omaggio a “ Mamo ” . A cominciare da un’infinità di penne nere dell’Associazione nazionale alpini di cui faceva parte e che tanto amava, per proseguire con le associazioni dedite al calcio, allo sci, al canto. E poi : pompieri volontari, la Banda da Fodom, l’Unione ladina, il Soccorso alpino, la Croce bianca e i coscritti di varie annate.

GLI INTERVENTI

« Non mi basterebbe un’ora - ha affermato la moglie Pierina rivolgendosi direttamente al marito - per dirti tutto quello che vorrei e mi sembra già di sentirti, con voce ironica, annunciare “occhio che inizia a chiacchierare e non si ferma più”. Voglio però farti sapere che sei stato un ottimo marito e papà di S i mona e Marzia: ti sei sempre fatto in quattro per non farci mancare niente. E adesso che era arrivato il primo nipotino, Romeo “Pacioco”, ti sentivi realizzato del tutto e non avresti più preteso nulla. La tua scomparsa ci ha tolto tutte le forze: a noi come famiglia e penso un po’ anche a Fodom perché te ne sei andato troppo presto. Aiutaci a trovare il coraggio per andare avanti. Di certo noi non ti dimenticheremo perché il Mamo è il Mamo: un grande » .

L’OMELIA