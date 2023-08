Incidente in galleria sulla A27: un'auto tampona un camion, conducente ferita e traffico bloccato. Gli automobilisti: «Abbiamo paura»

BELLUNO - Un'auto ha tamponato un camion ungherese all'interno della galleria Cave Est, l'ultima prima del casello che porta a Belluno e all'Alemagna.

La donna alla guida dell'auto è rimasta ferita. L'incidente è avvenuto verso le 14 sulla A27, lungo la corsia nord.

Le operazioni di rilievo da parte della Polizia hanno costretto ad un rallentamento del traffico che, in alcuni punti, ha formato lunghe code anche e soprattutto nei 4 km di galleria dove molti automobilisti sono rimasti bloccati a lungo - per oltre 1 ora - incosapevoli del motivo dello stop al traffico.

Sono stati infatti diversi i disagi sviluppati dopo l'impatto. «Anche la segnaletica non ha funzionato - riferisce una signora rimasta bloccata - perché quando sono entrata io in galleria, il segnale da destra era verde».

«Ho paura - ammette un'altra automobilista - perché ci sono tantissimi veicoli fermi, non tutti con il motore spento, in una galleria non areata». «Io dovevo essere a lavoro da più di 40 minuti - racconta infine un'altra ragazza - e non so quando arriverò, ma ho paura perché siamo bloccati in una galleria dove al momento non c'è via d'uscita».