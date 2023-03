SELVA DI CADORE - Gravissimo incidente stradale lungo l’autostrada A27 all’altezza dell’ultima galleria verso Belluno, quattro chilometri dopo l’uscita per Fadalto-lago di Santa Croce, quindi ormai in territorio Bellunese, tra i comuni di Alpago e Ponte. Ieri, poco prima delle 17, la 37enne D.R.L., residente a Selva di Cadore, stava rientrando a casa a bordo del suo suv Fiat 16 quando, per cause in corso di accertamento, è sbandata prima a destra e poi si è letteralmente schiantata contro la murata in cemento della galleria “Cave”. È attualmente ricoverata a Treviso dove è stata portata in codice rosso. Cruciali le prossime ore.Ad intervenire, nonostante il luogo dell’incidente fosse estremamente pericoloso, sono stati in prima battuta gli automobilisti che percorrevano quel tratto di autostrada. Non soltanto hanno attivato i soccorsi ma hanno trasportato fuori dall’abitacolo la donna cercando di mantenerla in vita fino all’arrivo dell’ambulanza del Suem 118 di Treviso. È stato proprio questo tempestivo intervento degli automobilisti a salvare, probabilmente la vita della donna che è stata trasportata d’urgenza al Ca’ Foncello. L’urto, infatti, è stato violentissimo. L’auto si è accartocciata e la donna ha riportato traumi cranico e toracico. I sanitari del Suem l’hanno immediatamente trasferita in ospedale a Treviso con un codice rosso. Affidata ai medici è stata sottoposta alle cure del caso.Al chilometro 70 dell’autostrada A27, dove è avvenuto l’incidente, si è portata la polizia stradale per i rilievi di legge e per mettere in sicurezza la viabilità. Lo schianto di ieri avrebbe potuto causare, infatti, un tamponamento a catena con conseguenze ancora più terribili. I poliziotti adesso dovranno stabilire le cause che hanno determinato lo sbandamento dell’auto che ha impattato contro le murate della galleria: potrebbe essere stato un malore o un colpo di sonno. Comunque non ci sono dubbi sul fatto che la fuoriuscita sia stata autonoma e non sia stata causata da accadimenti esterni o dalle condizioni dell’asfalto.Per la donna, sotto stretta osservazione medica, saranno decisive le prossime ore.