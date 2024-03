Belluno. Incidente in via Meassa: macchine distrutte e due feriti

BELLUNO - Scontro fra due auto, cofani delle vetture distrutti, due persone ferite. L'incidente è avvenuto mercoledì 6 marzo alle 15.10 in via Meassa a Belluno.

I pompieri, arrivati dalla centrale, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due conducenti feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferiti in ospedale. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.