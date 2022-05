Ideal Standard, l'accordo per il salvataggio "approvato" dai sindacati

TRICHIANA (Belluno) - Le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali interne (Rsu) hanno espresso oggi la loro «forte soddisfazione» per l'esito dell'accordo raggiunto relativamente alla vertenza Ideal Standard di Trichiana, grazie al quale tutti i lavoratori sono trasferiti a una società costituita da una cordata di imprenditori veneti: Banca Finint, Luigi Rossi Luciani e gruppo Pro-Gest. Contestualmente è prevista la procedura per l'avvio dei contratti di espansione, che consentiranno il collocamento in pensione anticipata per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro 36 mesi.

Il piano prevede il mantenimento della produzione di ceramica sanitaria, salvaguardando le competenze di tutte le maestranze dello stabilimento.