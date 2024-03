Frana dalla volta, chiusa la Grotta azzurra: sospesa anche l'attività di canyoning

BORGO VALBELLUNA - È stato temporaneamente chiuso l’accesso al sito della Grotta Azzurra in Comune di Borgo Valbelluna. Un crollo di materiale proveniente da sopra la volta ha costretto a interdire temporaneamente sia l’accesso attraverso il sentiero 2311, sia le attività di canyoning e torrentismo.

«Siamo stati ieri, 15 marzo, in sopralluogo dopo la ricezione di una segnalazione e abbiamo constatato che c’è stato uno scarico di detriti sopra la volta della grotta con l’interessamento della parte di forra immediatamente a monte - commenta Simone Deola, assessore al Turismo di Borgo Valbelluna - La prossima settimana faremo un sopralluogo con i tecnici per valutare con precisione la situazione ma nel frattempo prudenzialmente abbiamo deciso di interdire l’accesso sul sentiero.

A prima vista più complessa è la questione del canyoning che interessa il tratto di forra a monte della Grotta».

L’accesso, quindi, è sospeso fino alle prossime valutazioni del Comune di Borgo Valbelluna. «Come tutti gli ambienti naturali, e in particolare quelli torrentizi, anche il sito della Grotta Azzurra è soggetto a trasformazioni e cambiamenti che devono essere attentamente valutati, in particolare dopo la stagione invernale - continua Deola - È importante che tutti si adoperino a rispettare le prescrizioni che vengono date per l’accesso in sicurezza e che venga rispettato, fino a nuove comunicazioni, il divieto di accesso».