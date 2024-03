ALPAGO - Era arrivato in Italia sei anni fa, da tre lavora nella casa di riposo di Santa Croce del Lago, frazione del Comune di Alpago. Madhi è un ragazzo afghano che ha saputo integrarsi benissimo: ha iniziato a lavorare come addetto alle pulizie, poi, dopo un corso, è stato assunto come operatore socio sanitario (Oss). Parla l'italiano, capisce il dialetto che gli anziani che accudisce usano abitualmente.



IL PARADOSSO

Viene “utilizzato” dai carabinieri che lo cercano quando necessitano di un interprete per i suoi conterranei. Insomma, Madhi è un ragazzo apprezzato da tutti nella zona. Ma ecco la beffa: «Subito dopo Pasqua, grazie alla Convenzione di Dublino, Madhi sarà espatriato. Questo perché tale convenzione vieta che il richiedente asilo faccia questa domanda in uno Stato che non sia quello di arrivo, nel suo caso la Germania». A raccontare questa vicenda sono la psicologa Barbara Donvito e l'educatrice Claudia De Nadal che operano nella casa di soggiorno “Villa don Gino Ceccon” di Santa Croce del Lago. Lo fanno a nome anche dei colleghi che lavorano nella struttura e che sono «umanamente increduli e scossi». Così Donvito e De Nadal entrano nel dettaglio della questione, sottolineando la consapevolezza che «in questi anni l’attesa è stata lunga rispetto al riconoscimento del permesso di soggiorno in Italia».



LA DELUSIONE

In Madhi, peraltro, le aspettative erano alte. «Non ha mai mollato e si è sempre dato tanto da fare». La doccia fredda è arrivata lunedì scorso con la risposta definitiva. «In pochi giorni lui si deve organizzare e rientrare nel campo per profughi in cui era arrivato all’inizio in Germania spiega Donvito che così descrive Madhi- è riuscito ad inserirsi nel contesto di vita dell’Alpago lavorando in modo professionale e creandosi dei legami di amicizia. È un ragazzo che si è rimboccato le maniche ed ha studiato per svolgere il suo lavoro di Oss. Credeva di poter restare in Alpago: ha preso un appartamento in affitto e, non avendo la patente, spesso va al lavoro a piedi, percorrendo circa quattro chilometri».



IL CONTESTO

Quindi la riflessione dei colleghi diventa inevitabile: «Pensiamo a come ci sia sempre grande penuria di personale nel settore sanitario e quanto anche per questo motivo lui fosse una risorsa per tutti noi». De Nadal e Donvito non ci stanno a lasciar passare sotto traccia questa storia che ha come base cavilli burocratici: «Proviamo un senso di impotenza e vergogna quando incrociamo il suo sguardo in questi giorni. Si parla tanto di sostenere e supportare le persone straniere nell’integrarsi nel nuovo contesto di vita, di fare rete, di costruire relazioni, dell’importanza della dignità e del rispetto della persona e poi si torna al punto di partenza, solo per far eseguire una legge con il paraocchi». Le colleghe invitano chi sente questa storia a mettersi al suo posto: «Immaginiamo di dover emigrare in un paese straniero perché non possiamo più stare a casa e di arrivare ad un buon equilibrio di vita ed inserimento in un nuovo Paese. In un attimo, tutto ciò che abbiamo costruito, con fatica, ci viene tolto e dobbiamo ricominciare tutto da capo. Ricordiamoci e ricordiamo a chi deve prendere queste decisioni che è solo per un soffio del destino che ci troviamo dall’altra parte. Madhi si è integrato. Perché deve andare via? Chiediamo anche a tutti i vari servizi ed istituzioni che si occupano di questo: che senso ha fare tutto questo lavoro, se poi in un attimo lo distruggiamo? Interroghiamoci davvero su quale sia il concetto di casa. I nostri anziani ce lo dicono tutti i giorni. La casa non è solo un posto dove dormo, mangio e vivo, ma è un posto che sento mio, che abbellisco a mio piacimento, dove c’è il calore di chi ti ama».