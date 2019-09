Gianni salvato dall'autotrapianto: «Cibo, proverbi e grappa. Sì, sono ancora un Belumat»

di Edoardo Pittalis

«Ci vuole una tua resistenza personale alla morte. O trovi l'energia per ripartire con un altro ciclo o ti domandi: vale la pena di fare tanta fatica? La poesia, la canzone, la scrittura sono quelle che mi hanno sorretto. Dopo la malattia ho capito che non puoi correre, nemmeno i 10 metri puoi fare. Ci ho messo più di quattro anni per rialzarmi, quasi. Oggi ho bisogno di chi mi aiuta, ma comincio di nuovo ad andare in giro, ho ripreso i concerti». Gianni Secco, bellunese, 73 anni, è uno dei più famosi...