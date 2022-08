Il gelatiere zoldano da record Dimitri batte se stesso: 155 palline alla fragola su un cono

L’IMPRESA

BELLUNO Nuova impresa di Dimitri Panciera, ex gelatiere attualmente titolare di una ferramenta a Dont di Val di Zoldo che ha battuto se stesso: sabato 30 luglio ha superato il suo record di palline posizionate su un cono gelato, arrivando a sistemarne 155 di gelato alla fragola su un unico maxi-cono. La notizia è rimbalzata in tutta Italia. Ma Dimitri non è nuovo a imprese di questo tipo ed è conosciuto come recordman, entrato nel Guinness dei primati proprio per questa sua passione: il gelato.



IL RECORD

L’ultimo suo record era 150 palline nel 2021. Sabato pomeriggio la nuova sfida in gelateria “Bar Pelmo”, a Dont di Val di Zoldo. Dimitri ha posizionato 155 palline di gelato alla fragola su un unico cono, in occasione della festa del gelato artigianale in Val di Zoldo. Tempo da record per stabilire il nuovo primato per numero di palline di gelato posizionate su un unico cono: in 3 minuti e 40 secondi ne ha collocate ben 155.



LA STORIA

Tutto è nato nel 1986 per una scommessa, mentre Dimitri Panciera lavorava in Vestfalia, in Germania, come gelataio. In quell’occasione posizionò sopra un cono oltre 100 palline, vincendo 20 casse di birra. In seguito ha continuato a coltivare questo particolare hobby, superandosi di anno in anno. Un cittadino americano lo ha sfidato più volte, e 3 anni fa lo ha battuto. Proverà a batterlo ancora?