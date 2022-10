BELLUNO - È di nuovo pericoloso l'incrocio a Baldenich, a causa del nuovo guasto al semaforo che è stato oggetto di riparazione nell'ultima settimana di settembre . L'amministrazione rassicura che è stata già richiamata la ditta (e ieri sera in effetti aveva ripreso a funzionare). Intanto dai social si apprende di una tragedia sfiorata, qualche centinaia di metri più avanti. Un'anziana è stata salvata dai passanti che hanno fermato il conducente di un furgone che non si era accorto della donna. Un episodio del 6 ottobre e per il quale una donna scrive: «Vorrei ringraziare pubblicamente le persone verso le 9 circa, davanti a Veneta Cucine a Baldenich hanno evitato una tragedia, fermando il conducente di un furgoncino che in retro ha investito mia madre (era sotto al veicolo fino al bacino ed l'autista stava continuando con la manovra). Un ringraziamento particolare all'infermiere della Croce blu che le ha prestato i primi soccorsi».

IL SEMAFORO DI BALDENICH

L'assessore ai Lavori pubblici, Franco Roccon spiega che si tratta di «un pezzo che non era stato trovato, la ditta di Mantova che si è occupata di sistemare il semaforo ora tornerà a sostituire anche le lampade dello stesso. Il semaforo è proprio vecchio, era stato riparato, non del tutto, perché mancava l'ultimo pezzo. Quando c'è un'anomalia va in emergenza, c'è qualcosa da cambiare, ci è stato spiegato». Ricompare quindi lo scenario del 21 settembre scorso: quando una luce arancione si accende a intermittenza ai quattro angoli dell'incrocio dove si trova la farmacia Coran. L'incrocio è quello in cui convergono via Vittorio Veneto, via Francesco Pellegrini e via Colle Francesco Maria. E che viene spesso utilizzato da anziani e bambini: nel primo caso per andare in farmacia, nel secondo per recarsi a scuola, li vicino ci sono le Agosti. «Detto impianto spiegano dal Comune è stato installato oltre 20 anni fa e da qualche giorno non funziona più regolarmente, necessitando di continui interventi del personale tecnico comunale, che non sempre riesce ad intervenire con sollecitudine e a ripristinarne il corretto funzionamento, tanto da suggerirne la sua urgente riparazione, che comporta la sostituzione di tutte le sue componenti (eccetto le strutture portanti)». Il costo totale dell'intervento è stato di circa 17mila euro.