Prima le frane, ora le valanghe: viabilità in tilt nel Bellunese

SELVA DI CADORE/AGORDINO - Frane e ora le valanghe, dopo il maltempo non c'è pace per le strade agordine. Ieri un'altra giornata di passione per le chiusure dei passi Pordoi, Valparola e Giau (poi riaperto in serata) e il Fedaia, ricoperto da una valanga staccatasi dal versante trentino che ha invaso la strada statale 641. Ma il simbolo di questo disastro è la strada della Val Fiorentina, che ad agosto era diventata segno della rinascita post-Vaia, quando venne riaperta, ma ora è anche il simbolo di un territorio ferito irrimediabilmente. «Quello che non è successo in trent'anni di vita sta accadendo tutto insieme nel corso degli ultimi mesi», dice Silvia Cestaro, sindaco di Selva di Cadore. È amareggiata di fronte all'ennesima problematica della strada della Val Fiorentina: dopo la