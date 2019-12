Val Canzoi, frana la strada: comunale chiusa al traffico

Smottamento ieri mattina lungo la strada comunale che da Soranzen porta verso la Valle di Canzoi. Le piogge di questi giorni hanno provocato una piccola frana che ha interessato l’area dell’incrocio di via San Vidal e via Toschian. L’accesso alla valle di Canzoi è così possibile solo dal paese di Toschian. Non c’è pace quindi per la zona della Valle di Canzoi, un’area molto fragile dal punto di vista geologico. La stessa tempesta Vaia dello scorso anno ha provocato molti danni sia alla viabilità comunale ma anche ai sentieri che portano verso le Vette Feltrine dove ci sono sia rifugi e bivacchi alpini e malghe per la monticazione estiva.

«La zona della Valle di Canzoi - ha spiegato ieri il sindaco Carlo Zanella dopo il sopralluogo a Soranzen - è una parte del territorio soggetta a problemi di tipo geologico. Quando piove intensamente, come è accaduto in questi giorni, nell’area si possono verificare frane e smottamenti. Ieri le precipitazioni hanno fatto sì che da una scarpata che costeggia la strada comunale che da Soranzen porta in Valle siano cadute terra e sassi che ci hanno costretto, per motivi precauzionali, a chiudere la via al traffico. C’è stato l’immediato sopralluogo dei nostri tecnici che hanno già avviato l’intervento di pulizia, un lavoro che sarà completato domani (lunedì). La carreggiata sarà ripulita e, se necessario, provvederemo anche alla bonifica della scarpata. A cantiere terminato contiamo di riaprire la comunale nei primi giorni della settimana. © RIPRODUZIONE RISERVATA