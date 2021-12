Frana sulla strada, chiusa in entrambe le direzioni la statale di Alemagna

OSPITALE DI CADORE - A causa di una frana verificatasi presso il km 56,100, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la Nsa 215 ex strada statale 51 «di Alemagna» ad Ospitale di Cadore, in provincia di Belluno. La chiusura si è resa necessaria per consentire la gestione dell'evento. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Le deviazioni sono segnalate in loco.