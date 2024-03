GOSALDO (BELLUNO) - I cinque abitanti della piccola frazione di Selle in comune di Gosaldo da anni convivono con le problematiche legate al movimento franoso che interessa la sede stradale distante alcune centinaia di metri dalle case, e da domenica possono raggiungere le proprie abitazioni soltanto a piedi, con i notevoli disagi che ne conseguono. Ciò è dovuto a causa di un ulteriore frana, scesa domenica scorsa a seguito delle copiose precipitazioni, che per alcune ore ne ha isolato la frazione. Ma già lunedì il Comune ha provveduto ad una parziale pulizia della sede stradale, che permette si il transito pedonale, ma non è sufficiente ad avere le condizioni di sicurezza idonee al traffico veicolare. Un sopralluogo tecnico è stato effettuato dal geologo incaricato dalla Provincia che sul luogo della colata ha verificato l'entità del dissesto. Il dissesto si trova a monte della strada di collegamento con la frazione. Si tratta di un problema annoso che si trascina nel tempo e che la Provincia ha segnalato anche ai tecnici del Dipartimento di Protezione Civile nazionale con priorità di finanziamento per uno studio di fattibilità di messa in sicurezza.

LA DISPONIBILITÀ

Anche a seguito dell'ultimo sopralluogo effettuato, la Provincia conferma di essere a disposizione dell'amministrazione comunale per trovare una possibile soluzione per mettere in sicurezza gli abitanti della piccola frazione, costretti giornalmente a sobbarcarsi oltre un chilometro e mezzo a piedi per andare e tornare dal proprio posto di lavoro. Due le ipotesi sul tavolo, entrambe da approfondire, ovvero la messa in sicurezza del versante oppure la costruzione di una via d'accesso alternativa alla frazione. Per entrambe però sono necessarie ingenti risorse economiche, a partire dalla progettazione dell'opera fino ad arrivare alla sua realizzazione, ei tempi non appaiono quindi di certo brevi. Ma gli abitanti di Selle più volte hanno dovuto convivere con certi disagi, tanto che anche in quest'occasione, almeno per ora, non hanno manifestato alcuna forma di protesta.

IL PRECEDENTE

Intanto hanno funzionato gli ultimi interventi effettuati dalla Provincia di Belluno, a seguito dell'alluvione di fine ottobre-inizio novembre dello scorso anno. In quell'occasione si era verificato un ingente smantellamento su cui era stato attivato un intervento di somma urgenza. Con un investimento da 83mila euro erano stati installati alcuni ombrelli a valle della strada, ed era stato ripristinato il drenaggio a monte. La frana di domenica scorsa è caduta alcuni centinaia di metri più avanti rispetto al punto dell'ultimo intervento.