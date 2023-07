Feltre. Posa pole dance, Alessia Scalet arriva terza ai campionati nazionali: un bronzo che porta agli Europei

FELTRE (BELLUNO) - Alessia Scalet è bronzo tricolore di Posa pole sport.

L'insegnante di ginnastica acrobatica specialità Pole Dance della Società sportiva dilettantistica palestra "Virtus Club" qualche giorno fa ha conquistato un nuovo titolo. Nella categoria Master 40 woman Amatori è salita sul terzo gradino del podio al Campionato nazionale di Posa pole sport assicurandosi il lascia passare per l'European Posa pole sport Championship che si terrà a Bologna dal 23 al 25 giugno. Alessia è arrivata sul podio grazie ad una complessa coreografia in cui interpreta una scalatrice che conquista la vetta affrontando difficoltà e imprevisti. Proprio questa scelta originale, insieme all'alto livello tecnico e artistico, l'hanno portata a guadagnare la sua medaglia da singola, dopo aver già vinto un argento al Campionato Interregionale Nord Posa pole sport il 25 marzo 2023. A seguire passo passo la preparazione di Alessia c'è la su allenatrice Sonia Valerio, fondatrice della scuola di Pole Dance "weLOVEpole asd" a Bassano.

ESECUZIONE DI FIGURE

La pole dance è un misto di danza e ginnastica con la pertica. Questa forma di arte è tutta basata sull'esecuzione di figure atletiche perché richiede elevata resistenze muscolare, coordinazione motoria, flessibilità articolare, agilità e forza. La parte superiore del corpo e la stabilità del tronco sono necessarie per raggiungere la competenza e sono necessari un'istruzione adeguata e un addestramento rigoroso, quindi non è cosa da poco la sua pratica. La pole dance deve essere considerata una vera e propria disciplina sportiva che unisce la danza acrobatica e la ginnastica. I movimenti compiuti lungo il palo (rotante o statico), a corpo libero, «portano il nome di trick, ovvero pose o figure, che presentano una classificazione basata sulla loro difficoltà d'esecuzione: facile, intermedio ed avanzato. All'inizio della pratica della pole dance ogni movimento eseguito potrà costare fatica e sembrare molto difficoltoso. Con l'esercizio, con il tempo e molto allenamento, come in tutti gli sport, risulteranno più fluidi ed armoniosi.

OLIMPIADI

Negli anni la pole dance si è dotata di un sistema di punteggio, di regole e anche di norme antidoping (con test condotti dalla Wada, l'agenzia mondiale antidoping), che le ha permesso di raggiungere lo status provvisorio di sport e da poco ha iniziato il percorso lungo e tortuoso verso le Olimpiadi.