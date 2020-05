Attraversa sulle strisce col suo deambulatore: 80enne falciata dall'auto

FELTRE

Stava attraversando sulle strisce pedonali aiutandosi con il proprio deambulatore, quando è stata falciata da un’auto. Paura stamattina, 27 maggio, in viale Pedavena, all’altezza della gelateria Cortina. Una donna, residente in zona, una 80enne, è stata investita da un’auto condotta da un uomo di Pedavena. L’anziana si trova in gravi condizioni all’ospedale di Feltre. Le cause dello schianto sono al vaglio della polizia locale di Feltre. L’automobilista si è fermato e ha prestato subito soccorso.

Tutto è accaduto intorno alle 10.45. L’anziana stava passeggiando da sola, come fa ogni giorno, in quella zona dove vive. Stava attraversando su quelle strisce, che sono ben visibili. All’improvviso i passanti hanno udito un botto fortissimo. L’anziana è stata caricata sul cofano della Ford, ha sfondato con la testa il parabrezza e poi è stata catapultatata a diversi metri di distanza sbattendo violentemente sull’asfalto. Immediato l’intervento dell’ambulanza che ha trasportato l’anziana in codice rosso all’ospedale. Sul posto gli agenti del comando della polizia locale di Feltre che hanno proceduto ai rilievi di legge e a raccogliere le varie testimonianze. Forse una distrazione dell’automobilista all’origine dell’incidente. L’80enne ha riportato fratture multiple un grave trauma cranico.

In strada è rimasto il deambulatore a terra. È stato recuperato dalla barista della gelateria Cortina. È lì in attesa che la 80enne si riprenda, come sperano tutti.